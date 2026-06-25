В Петербурге наказали вебкамщиц за дикое видео с паспортом

Осквернившие паспорт петербурженки получили по два года колонии

Две жительницы Санкт-Петербурга получили по два года колонии за осквернение российского паспорта и реабилитацию нацизма. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Городской суд признал Алену Васильеву и Ольгу Брынцеву виновными по всем пунктам обвинения. Ближайшие два года девушки, работавшие вебкам-моделями, проведут в колонии-поселении.

Обе подруги вину признали. Их дело суд рассматривал в особом порядке. Прокурор запрашивала для девушек по три года и четыре месяца колонии общего режима.

Петербурженкам вменили не только статью о надругательстве над государственным флагом, но и статью о реабилитации нацизма. Изначально обеих задержали по статье «Хулиганство».

Дело на девушек завели за то, что в 27 мая 2025 года они сняли видео на набережной в Петербурге. Одна из подруг сделала вид, что использует российский паспорт как туалетную бумагу.

В тот же день девушка выложила в свой канал еще одно видео. В кадре она появляется с оголенными ягодицами на фоне плакатов с символикой, приуроченной к празднованиям 9 Мая.

Уже 30 мая подруг отправили в СИЗО. Все время до суда они провели под стражей.