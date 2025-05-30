Ради видео помочилась на паспорт. Суд арестовал двух хулиганок из Петербурга

Суд в Петербурге арестовал Брынцеву и Васильеву за надругательство над паспортом

Смольнинский районный суд заключил под стражу двух подруг, подозреваемых в хулиганстве. На остановке «Метро Площадь Александра Невского» они испортили паспорт и опубликовали видео в интернете, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Днем 28 мая, по версии следствия, Ольга Брынцева сняла на видео, как Алена Васильева по мотивам политической и идеологической ненависти помочилась на изображение герба на обложке и первой странице своего паспорта. Подруги сняли выходку на смартфон и опубликовали видео в Telegram. На следующий день их задержала полиция.

Девушки стали фигурантками уголовного дела по части второй статьи 213 УК России («Хулиганство»). Смольнинский райсуд заключил их под стражу до 28 июля.

Ранее Петроградский райсуд вынес приговор бывшему руководителю медиагруппы «Патриот» Илье Горбунову по делу о блоке на негатив. Он получил 10 лет колонии строгого режима.