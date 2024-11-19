В Пензе загорелась квартира из-за оставленной в розетке зарядки

В Пензе чуть не сгорела квартира после того, как жильцы ушли из дома, оставив в розетке зарядное устройство. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Оставил зарядник в розетке — лишился имущества», — предупредили в ведомстве.

На момент возгорания в квартире никого не было. Огонь от оставленного в розетке зарядного устройства распространился по комнате, но быстро погас без притока воздуха, так как окна были закрыты. Жильцы после возвращения обратились в МЧС, чтобы выяснить причину произошедшего.

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