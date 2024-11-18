Один человек пострадал при пожаре в доме на улице Академика Комарова. О ЧП на северо-востоке Москвы сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, возгорание произошло в сильно захламленной квартире на девятом этаже. Очаг находился в коридоре.
Все обстоятельства и причины происшествия уточняются. Официально данные о пожаре в жилой многоэтажке пока не комментировали.
UPD: по уточненной информации, пострадавший при пожаре скончался.
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Один человек пострадал при пожаре в захламленной квартире на северо-востоке Москвы
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