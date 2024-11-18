Один человек пострадал при пожаре в захламленной квартире на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: квартира загорелась на северо-востоке Москвы, есть пострадавший

Один человек пострадал при пожаре в доме на улице Академика Комарова. О ЧП на северо-востоке Москвы сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, возгорание произошло в сильно захламленной квартире на девятом этаже. Очаг находился в коридоре.

Все обстоятельства и причины происшествия уточняются. Официально данные о пожаре в жилой многоэтажке пока не комментировали.

UPD: по уточненной информации, пострадавший при пожаре скончался.