Пожар в квартире унес жизнь женщины в Пермском крае

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме. Происшествие случилось на Комсомольской улице в Оханске. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 17 ноября в 16:20. Огонь распространился на площади двух квадратных метров. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пламя.
После тушения в сгоревшей квартире обнаружили труп женщины. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшей и выясняют обстоятельства случившегося.
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