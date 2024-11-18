Пожар в квартире унес жизнь женщины в Пермском крае

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме. Происшествие случилось на Комсомольской улице в Оханске. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 17 ноября в 16:20. Огонь распространился на площади двух квадратных метров. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пламя.

После тушения в сгоревшей квартире обнаружили труп женщины. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшей и выясняют обстоятельства случившегося.