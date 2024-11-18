При пожаре в больнице Екатеринбурга пострадали два рабочих

Минздрав заявил о 2 пострадавших рабочих при пожаре в больнице Екатеринбурга

В Екатеринбурге при пожаре в больнице № 3 пострадали два сотрудника организации, которые ремонтировали крышу. Одного из них госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В результате возгорания пострадали два сотрудника подрядной организации. <…> Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован», — уточнили в министерстве.

Пламя, охватившее кровлю поликлиники при Центральной ГКБ, локализовали на 300 "квадратах", открытое горение потушили.

По данным свердловской прокуратуры, пострадал один рабочий, который участвовал в ремонте крыши. Надзорное ведомство организовало проверку.

Очевидцы рассказал 360.ru о хлопках в горящей больнице. Они предположили, что подобные звуки стали следствием лопнувших от жара окон.