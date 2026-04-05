В Новороссийске, Геленджике и Анапе включили сирены из-за угрозы БПЛА

В Новороссийске и Геленджике звучат сирены из-за угрозы беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края на платформе MAX.

«В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за атаки БПЛА. <…> В Геленджике работает сирена системы оповещения из-за угрозы беспилотников», — указано в сообщении.

Угрозу атаки БПЛА также объявили в Анапе.

Системы ПВО за минувшую ночь сбили и перехватили 87 украинских дронов над регионами России. В Ленобласти обломки беспилотника повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск. В Белгородской области вражеский дрон атаковал бронированный микроавтобус, пострадали семь мирных жителей.

