Семь человек пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус под Белгородом

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона на автобус пострадали 7 человек

В селе Замостье Белгородской области ВСУ атаковали бронированный микроавтобус, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

«Сегодня большой православный праздник, однако для врага нет ничего святого, и в этот светлый день они пытаются лишить жизни мирных жителей», — написал он.

Губернатор уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, после стабилизации его переведут в областную клиническую больницу.

Накануне два белгородца пострадали из-за детонации беспилотника. У них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. В нескольких домах в регионе выбило стекла, повреждения получили авто и частные домовладения.