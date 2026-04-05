Обломки дрона ВСУ повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск

Число сбитых в Ленинградской области дронов ВСУ выросло до 19, не обошлось без последствий. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале .

«Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы», — написал он.

Никто не пострадал. Последствия на земле уточняются. Глава региона объявил отбой воздушной тревоги.

До этого Дрозденко сообщил о ликвидации 17 БПЛА над Ленобластью. Он также отметил, что в нескольких местах по территории региона зафиксировали падение обломков дронов.

Несколько дней назад двух человек госпитализировали в результате атаки ВСУ на Ленобласть. Обломки БПЛА упали во Всеволожском районе.