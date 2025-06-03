В Новой Москве загорелся рынок стройматериалов

В Новой Москве на территории строительного рынка произошел пожар. Огнеборцы МЧС приступили к его ликвидации, сообщила пресс-служба ведомства.

«В деревне Красная Пахра горят торговые павильоны со стройматериалами на 400 квадратах», — уточнили в МЧС.

Ликвидацией возгорания занимаются 22 специалиста и восемь единиц техники.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар произошел на строительном рынке «Молоток» в Троицком административном округе столицы. По словам очевидцев, были слышны громкие хлопки. По предварительной информации, взорвались бочки с лакокрасочными материалами.

Ранее пожарные тушили возгорания на заводах в Нижегородской и Ленинградской областях. При пожаре на Заволжском моторном заводе пострадал мужчина, получивший ожоги. До этого в Свердловской области загорелся полигон твердых бытовых отходов «Северный» в Верхней Пышме, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщали «Известия».