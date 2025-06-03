Мужчина пострадал при пожаре на заводе под Нижним Новгородом

В Нижегородской области пожарные ликвидировали открытое горение на территории Заволжского моторного завода. Есть пострадавший, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Пострадал мужчина. Он доставлен в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.

Работы по полной ликвидации возгорания еще продолжаются. Пока пожарные ликвидировали горение на площади 60 квадратных метров.

Дознаватели установят причину пожара, возникшего на заводской территории вечером 2 июня.

До этого в ведомстве сообщали о пожаре в цеху на улице Советская. Загорелся грузовой автомобиль с цистерной и кровля цеха. По предварительной информации, площадь пожара тогда составила 75 квадратных метров.

Как писал RT со ссылкой на региональную Гострудинспекцию, работник завода получил «ожоги 10%».