В Ленобласти загорелся лакокрасочный завод «Пигмент»
В Янино загорелся завод «Пигмент» на площади 800 квадратных метров
В поселке Янино Ленинградской области загорелся завод, где производят лакокрасочные материалы для строительных, гражданских и промышленных объектов. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС.
ЧП произошло в ангарах по Шоссейной улице. По предварительным данным, огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. Работу огнеборцев осложнила высокая пожарная нагрузка, внутри находится лакокрасочная продукция.
К тушению привлекли более 40 человек и 10 единиц техники.
Telegram-канал «Mash на Мойке» уточнил, что возгорание произошло на заводе «Пигмент». Причины ЧП выясняются.
Прокуратура Ленинградской области сообщила о проведении проверки по факту пожара.
В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку деятельности контролирующих органов, соблюдению безопасности труда и требований пожарной безопасности.
Работу аварийных служб координирует Всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов.
В конце мая в Красногорске загорелся металлический ангар на площади 900 квадратов.