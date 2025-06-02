В Ленобласти загорелся лакокрасочный завод «Пигмент»

В Янино загорелся завод «Пигмент» на площади 800 квадратных метров

В поселке Янино Ленинградской области загорелся завод, где производят лакокрасочные материалы для строительных, гражданских и промышленных объектов. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло в ангарах по Шоссейной улице. По предварительным данным, огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. Работу огнеборцев осложнила высокая пожарная нагрузка, внутри находится лакокрасочная продукция.

К тушению привлекли более 40 человек и 10 единиц техники.

Telegram-канал «Mash на Мойке» уточнил, что возгорание произошло на заводе «Пигмент». Причины ЧП выясняются.