В Нижнекамске спасли старушку, застрявшую ногой между прутьями лестницы
МЧС: в Нижнекамске женщина день провисела вниз головой, провалившись на лестнице
В Нижнекамске спасли пенсионерку, которая во время спуска по лестнице провалилась между перекладинами и повисла вниз головой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«62-летняя женщина спускалась с чердака многоэтажки. Она провалилась ногой между двух перекладин лестницы и повисла вниз головой», — говорится в сообщении.
Спасатели отогнули прутья, чтобы извлечь пострадавшую пенсионерку. Затем женщину спустили на носилках на лестничную клетку, где ее осмотрели бригаде скорой помощи.
«Помогать надо. Ради этого и живем», — сказал один из спасателей.
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