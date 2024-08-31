В Нижнекамске спасли старушку, застрявшую ногой между прутьями лестницы

МЧС: в Нижнекамске женщина день провисела вниз головой, провалившись на лестнице

В Нижнекамске спасли пенсионерку, которая во время спуска по лестнице провалилась между перекладинами и повисла вниз головой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«62-летняя женщина спускалась с чердака многоэтажки. Она провалилась ногой между двух перекладин лестницы и повисла вниз головой», — говорится в сообщении.

Спасатели отогнули прутья, чтобы извлечь пострадавшую пенсионерку. Затем женщину спустили на носилках на лестничную клетку, где ее осмотрели бригаде скорой помощи.

«Помогать надо. Ради этого и живем», — сказал один из спасателей.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники МЧС тушили пожар в квартире в Выборгском районе. Обошлось без пострадавших.

До этого в ЯНАО загорелся деревянный многоквартирный дом. Спасатели смогли вывести шесть человек, включая одного ребенка на улицу.

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