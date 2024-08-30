Пожар охватил четырехкомнатную квартиру в Выборгском районе Петербурга

Квартирный пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы. Предварительно, никто не пострадал, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, огонь охватил четырехкомнатное помещение на Тихоокеанской улице. Пламя распространилось на площади пять квадратных метров.

В ликвидации возгорания были задействованы 10 спасателей и две единицы техники. Проводится проверка.

Московские производители медицинских изделий укрепили позиции на рынке

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте