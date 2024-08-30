Пожар охватил четырехкомнатную квартиру в Выборгском районе Петербурга

Квартирный пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы. Предварительно, никто не пострадал, сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, огонь охватил четырехкомнатное помещение на Тихоокеанской улице. Пламя распространилось на площади пять квадратных метров.

В ликвидации возгорания были задействованы 10 спасателей и две единицы техники. Проводится проверка.