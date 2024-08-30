Пожар охватил четырехкомнатную квартиру в Выборгском районе Петербурга
Квартирный пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы. Предварительно, никто не пострадал, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, огонь охватил четырехкомнатное помещение на Тихоокеанской улице. Пламя распространилось на площади пять квадратных метров.
В ликвидации возгорания были задействованы 10 спасателей и две единицы техники. Проводится проверка.
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