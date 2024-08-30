Деревянный дом загорелся в ЯНАО
В Лабытнанги загорелся деревянный многоквартирный дом. Из пожара удалось спасти шестерых человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.
Пожар произошел на Магистральной улице сегодня утром. Прибывшие на место спасатели смогли вывести из горящего двухэтажного дома шесть человек, включая одного ребенка. Пострадавших нет.
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