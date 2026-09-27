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    В Ленобласти спасатели нашли тело мужчины в реке Селезневка

    Телеграм-канал Аварийно-спасательной службы Ленинградской области
    Фото: Телеграм-канал Аварийно-спасательной службы Ленинградской области

    В Ленинградской области спасатели обнаружили тело неизвестного в реке. Об этом сообщила в телеграм-канале Аварийно-спасательная служба региона.

    «Сегодня в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о том, что в реке Селезневка в районе поселка Селезнево обнаружено тело неизвестного», — уточнили в службе.

    Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск прибыли на место происшествия. Они извлекли погибшего из воды, передав его полицейским.