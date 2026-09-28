Более 650 тысяч человек остались без воды после аварии в Приморье

В Приморье более 650 тысяч человек остаются без водоснабжения после аварии на подстанции. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«По уточненным данным, без водоснабжения остаются 3660 многоквартирных и около 16,5 тысячи частных домов с населением более 650 тысяч человек», — заявили в ведомстве.

Также вода не поступает в 224 социально значимых объекта. ГУ МЧС по Приморскому краю контролирует аварийно-восстановительные работы.

Ранее россиян призвали проверить радиаторы, трубы, стояки и запорную арматуру перед началом отопительного сезона. На соединениях не должно быть протечек или коррозии, запорная арматура должна легко открываться, чтобы была возможность быстро перекрыть воду в случае аварии.