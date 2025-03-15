В Москве три человека пострадали из-за упавших деревьев

Три человека пострадали в Москве из-за штормового ветра и упавших деревьев. Об этом сообщил источник «Известий» .

Шторм, обрушившийся на столицу, повалил деревья и сорвал кровлю на здания. На кадрах, оказавшихся в распоряжении издания, видно, что деревья рухнули на крыши автомобилей, припаркованных рядом с жилыми домами.

На севере Москвы сильный ветер вырвал кусок кровли у здания бизнес-центра, который упал на пять или шесть машин. По словам очевидца, на место ЧП приехали сотрудники скорой помощи и службы спасения.

Администрация Московского зоопарка сообщила о временном прекращении работы из-за штормового ветра. В пресс-службе учреждения отметили, что руководство будет ориентироваться на погодные условия, принимая дальнейшее решение о продолжении работы.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки шторма, накрывшего российскую столицу и Московскую область. На них видны плотные облачные массы.