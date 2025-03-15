Появились спутниковые снимки шторма, накрывшего Москву

Роскосмос показал, как со спутников выглядел шторм, обрушившийся на Москву в пятницу, 14 марта. Снимки опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

«Роскосмос следит за прохождением циклона, который сегодня обрушился на столицу», — уточнили в госкорпорации.

Снимки были сделаны аппаратами «Арктика-М» и «Электро-Л». На них заметны плотные облачные массы, охватившие столицу и Московскую область.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупреждал, что усиление скорости ветра 14 марта будет главным поражающим фактором непогоды в столице и Подмосковье. По его словам, воздушный поток силой до 30-35 килограммов на метр площади способен сломать ветви и сучья деревьев, повредить шифер на крышах, снести шаткие конструкции и помешать движению пешеходов.

Специалист по безопасности Эдуард Халилов посоветовал не прятаться в автомобилях во время шторма, а также не надевать капюшон и не слушать музыку, чтобы не пропустить опасность.