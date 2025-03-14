Московский зоопарк временно закрыли из-за шторма

Дальнейшее решение о работе учреждения примут, исходя из погодных условий.



«Следите за новостями и будьте осторожны», — пожелали в пресс-службе.

Метеоролог Евгений Тишковец предупреждал, что 14 марта в Москве и Подмосковье с 15:00 до 18:00 ожидается пик усиления ветра. По его словам, анеморумбометр в этот промежуток времени зафиксирует скорость 21-24 метров в секунду, что соответствует девятибалльному шторму по шкале Бофорта.

Тишковец добавил, что при таких условиях воздушный поток давит силой до 30-35 килограммов на метр площади, клонит деревья к земле, ломает ветви и сучья деревьев, а также спокойно сносит шаткие конструкции.

При метеоролог Александр Шувалов назвал заявления о девятибалльном шторме преувеличенными.