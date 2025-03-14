«Все провода пообрывало». Кусок кровли накрыл семь машин на севере Москвы

Ветер вырвал кусок кровли у здания бизнес-центра на севере Москвы, материал накрыл семь припаркованных рядом автомобилей. Об этом 360.ru сообщил в экстренных службах.

ЧП произошло на Кронштадтском бульваре. Очевидец рассказал 360.ru, что число машин под фрагментом крыши может оказаться больше.

«Кровля упала на машины, она старая уже, давно не проводили реставрацию. Это все из-за ветра. Со здания вырвался кусок кровли, накрыл пять или шесть машин. Кровля тяжелая, ее невозможно поднять втроем или вчетвером. Приехали сотрудники — и скорая, и службы спасения, провода пообрывало», — поделился мужчина.

Из-за ветреной погоды это уже не первый подобный случай в пятницу. Ранее фрагмент крыши дома упал на автомобиль на улице Маршала Тимошенко, в результате пострадал один человек.

Москвичей предупреждали, что днем столицу накроет девятибалльный шторм. Пик должен прийтись на период до 18:00, скорость ветра может достигать 23 метров в секунду, заявлял 360.ru метеоролог Александр Ильин.