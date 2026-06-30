В Москве спасли проглотившего швабру питона

Питон в Москве принял щетку от швабры за еду. Ветеринары помогли ему без хирургического вмешательства. Об этом сообщила пресс-служба клиники Panteric.

К герпетологам поступил экстренный пациент. Питон выполз из террариума и от голода вел себя агрессивно. Владельцы пытались отвлечь питомца длиной 4,5 метра шваброй, но он вцепился в нее.

Змею вернули в террариум вместе с добычей, надеясь забрать швабру утром. За ночь питон проглотил щетку, оставив только черенок, пришлось везти его в клинику.

Медики нащупали, в какой именно области питона застряла швабра, и сделали УЗИ. Они решили обойтись без операции. После укола, который должен вызвать срыгивание, пациента отправили домой. Инъекция подействовала, щетка вышла наружу.

Ранее в Таиланде умер питон, проглотивший корову. Его желудок не выдержал настолько крупной добычи.