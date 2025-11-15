Упавшее на легковушку под тяжестью снега дерево оперативно убрали в Москве

На западе Москвы во дворе жилого дома произошло ЧП. Дерево рухнуло на припаркованные автомобили. Никто не пострадал. Коммунальные службы оперативно оцепили территорию и приступили к распилу веток.

Причиной происшествия стал первый снег, выпавший в столице. Из-за резкого похолодания ветви деревьев стали хрупкими. Наледь добавила дополнительную нагрузку.

Синоптики сообщили, что снег в Москве и области пришел с опозданием на месяц. Белые хлопья будут идти до полудня. Вечером возможен гололед. Снежный покров окажется неустойчивым и растает к середине недели, предупредили в Гидрометцентре.

Департамент транспорта советует водителям столичного региона заменить летнюю резину на зимнюю, если они еще этого не сделали. На мокром и холодном асфальте сцепление шин ухудшается, а тормозной путь становится длиннее.

Также рекомендуется быть внимательнее при выборе места для парковки: деревья после осенних штормов могут быть ослаблены.

Аэропорты Москвы работают без перебоев, снегопад не помешал их функционированию. Воздушные гавани заранее подготовились к осадкам.