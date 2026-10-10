СК завел дело после жесткой посадки самолета в Забайкалье

СК возбудил дело после жесткой посадки легкомоторного самолета в Забайкалье

Уголовное дело завели после аварийной посадки легкомоторного самолета Cessna 182 в городе Сретенске Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Следователи расследуют возможное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По предварительным данным, двигатель самолета отказал во время взлета, после чего воздушное судно совершило жесткую посадку.

В результате происшествия пострадали пилот и авиатехник, их госпитализировали. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что оба получили необходимую медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии отправились домой на амбулаторное лечение.

Ранее два человека стали жертвами крушения самолета Van’s RV-7A в Калифорнии.