СК завел дело после жесткой посадки самолета в Забайкалье
СК возбудил дело после жесткой посадки легкомоторного самолета в Забайкалье
Уголовное дело завели после аварийной посадки легкомоторного самолета Cessna 182 в городе Сретенске Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Следователи расследуют возможное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
По предварительным данным, двигатель самолета отказал во время взлета, после чего воздушное судно совершило жесткую посадку.
В результате происшествия пострадали пилот и авиатехник, их госпитализировали. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что оба получили необходимую медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии отправились домой на амбулаторное лечение.
Ранее два человека стали жертвами крушения самолета Van’s RV-7A в Калифорнии.