В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»

Трое пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в марте, остаются в больницах. Об этом сообщил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Их состояние оценивается врачами как средней тяжести, динамика положительная», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, попытавшегося обезвредить одного из террористов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что нового концертного зала на месте сгоревшего не будет. При этом мемориал на месте трагедии создадут вне зависимости от дальнейшей судьбы места.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Террористы ворвались в зал перед началом концерта группы «Пикник», открыли стрельбу, а затем подожгли здание. В результате огнестрельных ранений и пожара погибли 145 человек.