Губернатор Воробьев заявил, что концертного зала на месте «Крокуса» не будет

Фото: РИА «Новости»

Концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» не планируют восстанавливать. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в беседе с РИА «Новости».

«Концертного зала там больше не будет», — объяснил он.

Так Воробьев прокомментировал планы правительства Московской области по восстановлению здания. До этого губернатор сказал, что на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер.

Теракт в ТЦ в Красногорске произошел 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям. Также злоумышленники кидались коктейлями Молотова и подожгли здание. Погибло 145 человек. Торговый центр полностью сгорел.

Как отметил глава государства Владимир Путин, это был не просто тщательно спланированный теракт, а организованное массовое убийство. По его словам, все причастные к случившемуся будут справедливо наказаны.

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Кому, где и на сколько увеличат зарплаты с 1 июля 2024 года

Куклы, кровь и птичьи головы. Мошенники разорили пенсионерку в Подмосковье, «снимая порчу»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте