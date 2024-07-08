Путин наградил мужчину, пытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе»
Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Валентина Николаенкова. Мужчина героически погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле», когда пытался обезвредить одного из террористов, ворвавшихся в концертный зал. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича», — говорится в документе.
Уточняется, что погибший при жизни возглавлял центр управления и координации акционерного общества «Международный аэропорт „Внуково“».
Ранее стало известно, что компания Crocus Group намерена восстановить фасад сгоревшего «Крокуса». Не исключено, что в Красногорске появится мемориал памяти погибшим.