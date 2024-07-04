Вопрос о создании мемориала у «Крокуса» в память о жертвах теракта решили в Подмосковье

Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» будет создан, но срок его появления зависит от процесса восстановления сгоревшего здания. Об этом заявил РИА «Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что подмосковные власти находятся на связи с пострадавшими семьями и собственником здания по этому вопросу.

«Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал. В какой части, как он будет выглядеть — мы будем информировать», — добавил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал об обсуждении с собственником идеи создания сквера или зимнего сада в память о жертвах теракта.

Трагедия в Красногорске произошла вечером 22 марта. Здание полностью сгорело, погибли 145 человек.

Ранее Воробьев заявил, что часть территории сгоревшего торгового центра могут передать под выставочную площадь. Также он отмечал, что концертный зал восстанавливать не планируют.

В конце июня Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста одному из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Мухаммадсобира Файзова оставили в СИЗО.