В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности объявили в Липецкой области. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале .

«Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“ по Липецкой области», — написал он.

Накануне ночью в Орловской области силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотника. По словам главы региона Андрея Клычкова, кровли четырех частных домов получили повреждения при падении обломков БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал.

Также вчера за ночь средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника. Дроны сбили над Ростовской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской и Московской областями, а также над Ставропольским краем. В последнем на территории промзоны разгорелся пожар из-за упавших обломков БПЛА. Никто не пострадал.