Обломки сбитых дронов повредили крыши четырех частных домов под Орлом

За минувшую ночь в Орловской области во время атаки ВСУ сбили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале .

«При их падении получили повреждения кровли четырех частных домов. Пострадавших нет», — отметил он.

На месте ЧП работают спасатели и полицейские.

За ночь российские средства ПВО нейтрализовали 22 вражеских беспилотника. Над Ростовской областью уничтожили восемь дронов, над Ставропольским краем — четыре. Также дроны ликвидировали в Орловской, Брянской, Тульской, Калужской и Московской областях.

В Ставропольском крае на территории промзоны вспыхнул пожар из-за упавших частей украинского беспилотника. Обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что в России сформировали штатные полки войск беспилотных систем. Для них определили структуру и назначили руководство, а также создали органы военного управления на всех уровнях.