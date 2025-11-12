Обломки сбитых дронов повредили крыши четырех частных домов под Орлом
За минувшую ночь в Орловской области во время атаки ВСУ сбили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«При их падении получили повреждения кровли четырех частных домов. Пострадавших нет», — отметил он.
На месте ЧП работают спасатели и полицейские.
За ночь российские средства ПВО нейтрализовали 22 вражеских беспилотника. Над Ростовской областью уничтожили восемь дронов, над Ставропольским краем — четыре. Также дроны ликвидировали в Орловской, Брянской, Тульской, Калужской и Московской областях.
В Ставропольском крае на территории промзоны вспыхнул пожар из-за упавших частей украинского беспилотника. Обошлось без пострадавших.
Ранее стало известно, что в России сформировали штатные полки войск беспилотных систем. Для них определили структуру и назначили руководство, а также создали органы военного управления на всех уровнях.