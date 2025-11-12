В промзоне Буденновска вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА

В Ставропольском крае на территории промзоны вспыхнул пожар из-за упавших частей украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале .

«Над Буденновским округом силы ПВО Минобороны России отразили террористическую атаку украинских беспилотников. От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание», — написал он.

Пожарные и экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. По последним данным, пострадавших нет, жилые здания не повреждены, все системы жизнеобеспечения функционируют нормально.

За ночь силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над Россией. Больше всего дронов нейтрализовали над Ростовской областью — восемь штук. Четыре беспилотника сбили в Ставропольском крае, по три — в Орловской и Брянской областях, два — в Тульской, по одному — в Калужской и Московской областях.

С начала 2025 года сотни мирных жителей стали жертвами атак украинских беспилотников. Количество раненых за 10 месяцев составило 3205, включая 195 детей.