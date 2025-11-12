За ночь силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над Россией

За ночь средства противовоздушной обороны сбили 22 вражеских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 11 ноября до 7:00 12 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов уничтожили над Ростовской областью — восемь, также четыре беспилотника сбили над Ставропольским краем, по три БПЛА — над Орловской и Брянской областями, два — над Тульской, по одному — над Калужской областью и Московским регионом.

Ночью губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в трех районах региона — Донецке, Новошахтинске и Каменском. По его словам, никто из людей не пострадал.