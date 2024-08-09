Силы ПВО уничтожили 29 дронов ВСУ в Белгородской области

Российские силы противовоздушной обороны сбили 29 беспилотников в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших», — написал он.

По словам губернатора, всего над областью сбили 29 беспилотников самолетного типа. В городе Старый Оскол загорелся ангар на промышленном предприятии. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС и уже потушили огонь. Еще в двух частных домах разбились окна и посеклись кровли, заборы и фасады. Также повреждения получила одна легковая машина.

Кроме того, этой ночью объект энергетической инфраструктуры в Липецке повредился после падения украинского беспилотника. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, есть нарушения электроснабжения.