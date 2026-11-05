В Ленобласти установили личности всех напавших на сотрудников ДПС

Под Гатчиной в Ленинградской области местные жители напали на сотрудников Госавтоинспекции, чтобы отбить задержанных. Полиция установила всех участников нападения на сотрудников ДПС, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ночь на 25 октября инспекторы ДПС остановили автомобиль Peugeot без номеров. За рулем сидел 17-летний подросток без прав. Пока они проверяли документы, трое пассажиров вышли из машины и стали вести себя агрессивно, мешая полицейским.

«Затем в происходящее вмешалась „группа поддержки“ нарушителей из числа местных жителей. В общей сложности в конфликт оказались вовлечены более 15 человек, пытавшихся освободить задержанных инспекторами ДПС», — рассказали в ведомстве.

Экипаж ДПС вызвал подкрепление. На четверых, среди которых есть подростки, завели уголовные дела по статье об угрозе в отношении представителей власти. Родителями несовершеннолетних участников теперь займется полиция.

Ранее пьяный 21-летний водитель напал на полицейского под Иркутском.