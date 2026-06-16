В Ленобласти мужчина откусил пенсионеру фалангу пальца

В Ленинградской области молодой мужчина откусил фалангу большого пальца пенсионеру из Петербурга после встречи выпускников. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

После встречи с одноклассниками 12 июня мужчина пропустил электричку, позвонил сыну и стал ждать его на лавочке у вокзала в Зеленогорске. В этот момент к пенсионеру подъехала машина с несколькими молодыми людьми 25–30 лет. Они вели себя вызывающе, провоцировали мужчину и оскорбляли его.

Затем один из них вышел из машины, подошел к пенсионеру, присел на корточки и вцепился зубами ему в палец. После этого нападавший что-то выплюнул, сел обратно в автомобиль, и компания уехала.

Уже в Петербурге пострадавший обратился в травмпункт. Врачи установили, что на левой руке у него отсутствует фаланга большого пальца, часть ногтевой пластины, а рана доходит до кости. О случившемся он сообщил в полицию.

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