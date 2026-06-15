Акула откусила руку женщине на пляже в Австралии

На пляже Куджи в Сиднее акула напала на женщину и откусила ей руку. Об этом сообщило издание Perth Now .

Хищник атаковал отдыхающих 13 июня, когда 35-летняя Лия Стюарт приехала на пляж с двумя друзьями и зашла в воду.

Оказавшаяся рядом акула нанесла ей рваные раны и сломала конечности, одну руку пришлось ампутировать. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей.

«Лия остается в критическом состоянии на аппарате жизнеобеспечения и перенесла несколько операций в дни после нападения», — рассказали ее родственники.

Журналисты добавили, что возлюбленный женщины срочно прилетел в Австралию с чемпионата мира по футболу в Канаде. У Стюарт есть также годовалая дочь.

Ранее в Австралии акула убила подводного охотника, и этот случай стал третьим смертельным за четыре недели. Власти тогда предположили, что на мужчину напала белая акула длиной около 4,5 метра.