В Ленинградской области третий раз за сутки объявили опасность БПЛА

В Ленинградской области третий раз за сутки объявили опасность беспилотной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале .

Он также предупредил, что в области возможно снижение скорости мобильного интернета.

Накануне в результате атаки ВСУ в регионе начался пожар в порту Усть-Луга — крупнейшем нефтеналивном порту в Балтийском море. Спасателям удалось локализовать возгорание, никто не пострадал.

В ночь на 25 марта Ленинградская область подверглась масштабному нападению украинских дронов: над регионом ликвидировали 56 беспилотников.

Упавшие обломки дронов повредили кровлю дома в Выборге, а также жилые здания и автомобили в Кронштадте. Никто из жителей и гостей северной столицы не пострадал.

Из-за опасности БПЛА в работе аэропорта Пулково вводили временные ограничения, которые действовали около пяти часов. Около 50 рейсов задержали, еще 21 — отменили.