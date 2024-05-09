В Курской области объявили опасность атаки беспилотников | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 02:40 В Курской области объявили опасность атаки беспилотников РИА «Новости»

Читать 360 в

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Местных жителей попросили проявлять бдительность, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Силы и средства ПВО привели в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Реклама

Днем 8 мая Старовойт сообщил, что украинские националисты обстреляли маслодельный комбинат в населенном пункте Суджа. Среди работников предприятия пострадавших нет.

Также ВСУ сбросили дрон на работавший в курском поле трактор, водителя доставили в больницу с ранениями. Атака произошла в минувшую среду недалеко от села Троицкое Кореневского района.

В понедельник, 6 мая, губернатор Курской области сообщил, что ВСУ атаковали девять населенных пунктов, а также два КПП на границе — «Суджа» и «Теткино».