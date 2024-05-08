Украинский дрон атаковал трактор в Курской области, пострадал водитель | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 15:37 Украинский дрон атаковал трактор в Курской области, пострадал водитель Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на трактор в Курской области РИА «Новости»

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Украинский дрон сбросил взрывное устройство на работавший в курском поле трактор, водитель получил ранения. Атака произошла недалеко от села Троицкое Кореневского района, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Пострадавшего, уточнил он, доставили в Глушковскую ЦРБ.

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«Повреждена сельскохозяйственная техника. Собственнику поможем с ремонтом трактора», — добавил глава Курской области.

В понедельник, 6 мая, Старовойт сообщил, что ВСУ атаковали девять населенных пунктов, а также два КПП на границе — «Суджа» и «Теткино». Украинские военные били по территории Суджанского, Глушковского и Кореневского районов.

ПВО и средства РЭБ ликвидировали угрозу с воздуха. В результате нападений никто из местных жителей не пострадал.