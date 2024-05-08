ВСУ атаковали маслодельный комбинат в Курской области | 360°

08 мая 2024, 16:37
ВСУ атаковали маслодельный комбинат в Курской области
Старовойт: ВСУ нанесли удар маслодельному комбинату в Судже
Украинские националисты атаковали маслодельный комбинат в населенном пункте Суджа Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Украинский дрон сегодня атаковал маслодельный комбинат в Судже. Из работников предприятия никто не пострадал. Повреждения получила кровля одного из производственных помещений», — написал он.
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Ранее украинские националисты с беспилотника сбросили взрывное устройство на работавший в поле трактор в селе Троицкое. Сельскохозяйственная техника получила повреждения, Старовойт обещал помочь собственнику с ремонтом.
В понедельник, 6 мая, ВСУ атаковали девять населенных пунктов и два приграничных КПП — «Теткино» и «Суджа». Удары в основном наносили по территории Кореневского, Глушковского и Суджанского районов. Из местных жителей никто не пострадал.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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