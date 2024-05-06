Украинские боевики за сутки атаковали девять населенных пунктов Курской области | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 21:23 Украинские боевики за сутки атаковали девять населенных пунктов Курской области Старовойт: ВСУ атаковали три района и два пропускных пункта Курской области РИА «Новости»

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Девять населенных пунктов Курской области, а также два КПП на границе «Суджа» и «Теткино» подверглись серии обстрелов и воздушных атак со стороны Украины в понедельник, 6 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что под обстрелы со стороны ВСУ в течении дня попали два пограничных пропускных пункта, а также девять населенных пунктов в Суджанском, Глушковском и Кореневском районах. Среди мирных жителей никто не пострадал.

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Только обстрелами украинские боевики не ограничились и запустили по российскому региону несколько беспилотников.

Дежурные средства радиоэлектронной борьбы уничтожили беспилотники около сел Уланок и Гордеевка, деревни Елизаветовка, хутора Заря и поселка Теткино. Еще один дрон сбили около пропускного пункта «Суджа».

В результате падения двух дронов-камикадзе повреждения получили два автомобиля в поселке Теткино. Владельцам пострадавших транспортных средств власти региона окажут помощь в ремонте.

В минувшую субботу обстрел украинских боевиков привел к пожарам в двух частных домах курской деревни Успеновка. Среди мирных жителей никто не пострадал, но пожарные смогли приступить к тушению огня только после прекращения стрельбы.