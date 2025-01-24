В крымском парке «Тайган» начали отпаивать спасенных в Черном море птиц водкой

В крымском парке «Тайган» птиц, спасенных в Черном море, поят водкой. Как утверждают сотрудники парка, это необходимо для их восстановления после стресса, сообщил «Подъем» .

Некоторые россияне сомневаются в эффективности этого подхода и выражают опасения, что употребление алкоголя может нанести вред и без того ослабленным из-за отравления мазутом птицам.

«Это маразм — дикую птицу со страшнейшей интоксикацией поить водкой и еще доказывать, что она ей полезна», — писали россияне.

Директор парка «Тайган» Олег Зубков заверил, что птицы не гибнут от употребления алкоголя и, более того, чувствуют себя хорошо.

«Птицы чувствуют себя хорошо, все замечательно. Это метод волонтеров. Они пробуют там всякие дозировки», — сказал он.

После крушения танкеров в Керченском проливе пострадала фауна Черного моря. Как сообщил РБК, люди боятся отравиться рыбой, загрязненной нефтепродуктами, однако опасаться не стоит.

Президент Владимир Путин поручил провести ревизию нормативной базы, регулирующей морские перевозки нефтепродуктов. Глава государства также дал указание министру чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову отчитаться об устранении последствий крушения танкеров в Керченском проливе.