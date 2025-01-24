РБК: россияне могут не опасаться есть рыбу из Черного моря

После крушения танкеров в Керченском проливе пострадала фауна Черного моря. Люди боятся отравиться рыбой, загрязненной нефтепродуктами, однако опасаться не стоит, сообщил РБК .

Россияне могут не опасаться употреблять черноморскую рыбу, но важно покупать ее в официальных точках продаж. Речь идет о торговых сетях, специализированных магазинах и рынках, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, после аварии рыбу стали проверять тщательнее.

«Управление ветеринарии Севастополя и Роспотребнадзор берут пробы рыбы на каждый приход в порт за каждые промысловые сутки», — отметил он.

Эксперт добавил, что выловленная в конце декабря рыба после аварии прошла проверку, ее признали безопасной.

Сейчас улов сдают на анализы ежедневно вместо одного раза в две недели, отметил замгендиректора группы компаний Delofish Вадим Дубенко.

«Ни в одной пробе рыбы, которые мы сдавали, мазута или нефтепродуктов обнаружено не было. В первую очередь наш приоритет — это здоровье населения и безопасность выпускаемой нами продукции», — сказал он.

Роспотребнадзор, Росрыболовство и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров ранее приступили к разработке временного порядка гигиенического осмотра партий уловов, добытых в Азово-Черноморском районе.