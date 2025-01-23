Путин поручил пересмотреть нормативную базу по морским перевозкам нефти

Российский лидер Владимир Путин поручил провести ревизию нормативной базы, регулирующей морские перевозки нефтепродуктов. Глава государства провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
«Необходимо комплексно провести ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов», — подчеркнул Путин.
Ранее президент поручил министру чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову отчитаться об устранении последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Путин назвал недостаточными меры, принимаемые для минимизации ущерба.
Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло в акватории Керченского пролива 15 декабря. В результате ЧП в море попало около 2,4 тонны нефтепродуктов. Пятна мазута достигли побережья Краснодарского края и Крыма.
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