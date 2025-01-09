Путин поручил доложить о ходе ликвидации ЧП в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову отчитаться о ходе устранения последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Во время ЧП произошел разлив нефти. Глава государства в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства.

Президент заявил, что сейчас недостаточно мер, которые принимают для минимизации ущерба, нанесенного Черному морю в результате разлива мазута. Путин потребовал минимизировать ущерб после ЧП с разливом мазута и сделать все, чтобы прекратить утечку.

«Проблем в ликвидации ЧП пока много, нужно все проанализировать и систематизировать», — сказал он.

Глава государства поручил сформировать штаб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Он также призвал разработать план по подъему судов.

В акватории Керченского пролива во время шторма 15 декабря затонули два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате кораблекрушения в море попало около 2400 тонн нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что пятна мазута после крушения танкеров в Керченском проливе достигли Евпатория на западе Крыма. В зоопарках полуострова разместили около 800 пострадавших от разлива мазута птиц.