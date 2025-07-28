В Кремле ждут разъяснений из-за сообщений о хакерской атаке на «Аэрофлот»

В Кремле считают информацию о хакерской атаке на «Аэрофлот» тревожной и ждут разъяснений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

«В прикладном плане нужно обращаться в правительство, министерство транспорта, саму компанию. Но та информация, которую мы читаем в общем доступе, достаточно тревожная», — отметил он.

По словам Пескова, под угрозой все российские крупные компании, оказывающие услуги населению.

Ранее хакеры заявили, что проникли во внутреннюю IT-инфраструктуру «Аэрофлота» и уничтожили ее. Восстановить данные, по их словам, будет стоить десятки миллионов долларов.

В общей сложности из-за технического сбоя отменили 50 рейсов, включая международные. Их пассажиров попросили забрать багаж и уехать из Шереметьева, чтобы не создавать столпотворения.