Еще семь рейсов «Аэрофлота» отменили по техническим причинам

Еще семь рейсов «Аэрофлота» отменили из-за технического сбоя в системе. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Не состоятся полеты в Элисту, Кировск, Калининград, Астану, Красноярск и два в Сочи, а также обратные.

В общей сложности по техническим причинам отменили уже 50 рейсов. Их пассажиров попросили забрать уже оформленный багаж и уехать из Шереметьева, чтобы не создавать давки.

Ранее две хакерские группировки заявили, что полностью уничтожили внутреннюю IT-инфраструктуру крупнейшей российской авиакомпании. По их словам, для этого им потребовалось более года, а на восстановление придется потратить десятки миллионов долларов.

Ситуацию взяла под контроль Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Надзорное ведомство будет следить за соблюдением прав пассажиров.