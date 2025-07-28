Хакеры заявили об уничтожении внутренней IT-инфраструктуры «Аэрофлота»

Внутренняя IT-инфраструктура «Аэрофлота» полностью уничтожена, заявили хакерские группировки «Киберпартизаны» и Silent Crow. Подтверждения этой информации нет. «Аэрофлот» ранее заявлял о сбоях в своих информационных системах и отмене более 40 рейсов.

Хакеры при этом уверяют, что ситуация более чем критическая. По их словам, на протяжении года они якобы находились внутри корпоративной сети перевозчика, развивая доступ и углубляясь до самого ядра инфраструктуры.

«Нам удалось получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов. Скомпрометировать все критические корпоративные системы, включая CREW, Sabre, SharePoint, Exchange, КАСУД, Sirax, CRM, ERP, 1C, DLP и другие», — подчеркнули киберпреступники.

В Silent Crow говорят, что получили контроль над персональными компьютерами сотрудников и извлекли данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.

Восстановление инфраструктуры, по их оценке, будет стоить десятки миллионов долларов.

360.ru обратился за комментарием к «Аэрофлоту», на момент публикации новости получить информацию от компании не вышло.