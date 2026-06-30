В Красноярском крае спасатели продолжают поиски пропавших на реках Мана и Агул

В Красноярском крае спасатели продолжают поиски двух человек, пропавших на реках Мана и Агул. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательных отрядов региона.

В понедельник, 29 июня, спасатели Красноярского отряда провели повторные поиски мужчины, который пропал в акватории реки Маны в районе поселка Нарва. Специалисты обследовали 40 километров береговой линии и 10 километров дна с помощью эхолота. Поиски не дали результатов, мужчину найти не удалось.

Во вторник спасатели Канского отряда по заявке полиции начали повторные поиски двух человек, пропавших после сплава по реке Агул. Они должны были пройти маршрут от деревни Агул до города Канска с 20 июня. Сегодня спасатели обнаружили тело женщины, ее сожителя все еще ищут.

Также в тайге продолжаются поиски пропавшей в октябре 2025 года семьи Усольцевых. По одной из версий, они могли инсценировать свое исчезновение.