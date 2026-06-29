В Красноярском крае два человека пропали во время сплава по реке Агул

Мужчина и женщина пропали во время сплава по реке в Красноярском крае

Мужчина и женщина пропали в ходе сплава по реке Агул в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба Канского поисково-спасательного отряда.

Спасатели в воскресенье с помощью эхолота проверили 40 тысяч квадратных метров акватории и обследовали 58 километров береговой линии. Поиски результатов не дали, но работы продолжат.

Кроме того, спасатели отправлялись на поиски мужчины, который выпал из лодки на реке Мане в районе поселка Нарва Манско-Уярского муниципального округа.

Во время проведения поисков проверили 40 километров прибрежной зоны реки, однако пропавшего обнаружить еще не удалось.

Ранее на Бирюзовом озере в Кузбассе бесследно исчез мужчина на сапборде, 360.ru показывал кадры с места происшествия. В поиске участвуют пять групп, в том числе волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также множество добровольцев из местных жителей.